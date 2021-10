El conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, opinó sobre las últimas declaraciones de Flavia Laos quien fue consultada luego de ver las imágenes de la fiesta de Patricio Parodi y una misteriosa mujer muy parecida a Luciana Fuster.

Rodrigo González dijo que si la mujer que sale en las imágenes es Luciana Fuster, es claro que Flavia Laos no aprueba esta situación. “Queda claro que Flavia no les da su bendición, no aprueba que la Fuster esté chapando al Pato”.

Además, Rodrigo González arremetió contra Luciana Fuster al decir que no conoce de “códigos”. “Qué códigos vas a saber tú, tú careces de ello”, así se expresó luego de que Flavia Laos contara que Patricio Parodi siempre jalaba a la guerrera a la radio y al canal porque trabajan juntos.

“Yo también creo algo, que sí ella le preguntó de frente al Pato es porque no quiere quedar como tonta. Tiene todo el apoyo del mundo”, agregó el conductor.

Flavia Laos empezó a sacar sus conclusiones tras las imágenes y dijo: “Él la ha jalado a la radio, al canal y que de la nada nazca algo, es raro, es poco creíble. Si a ti te gusta alguien es porque le has echado ojo desde hace tiempo”.

