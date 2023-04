Rodrigo González no se calló nada y se refirió a las críticas que viene recibiendo el reality “Esto es Guerra” por los juegos que vienen realizando en sus últimas ediciones. Y es que hace algunos días, los cibernautas cuestionaron a la producción de América TV por usar muchos huevos para una de las competencias y resaltaron la importancia de aquel alimento en el día a día.

En ese sentido, el popular ‘Peluchín’ rechazó completamente la justificación que dio el reality del canal 4. “Por el lado del mal uso de los huevos, de los alimentos que, por supuesto, despiertan la sensibilidad y la empatía de muchos peruanos que hoy por hoy podrían llenar la canasta básica familiar”, comenzó diciendo.

Recordemos que fue el propios Renzo Schuller el que señaló que dichos alimentos eran utilizados porque tenían fecha de vencimiento. “Huevos que caducan. Obviamente nosotros usamos esos huevos, jamás se lo daríamos a alguien para que lo coma porque podría caer bastante mal. Que quede bastante claro. Son huevos que tienen fecha de vencimiento. Somos conscientes que es un alimento”, dijo el presentador.

Por su parte, el compañero de Gigi Mitre dejó entrever que no cree al 100% en las palabras del examigo de Gian Piero Díaz. ‘metiendo su cuchara’ para dar su opinión en vivo. “Bueno, para los que no sabíamos, ahora ya lo sabemos. Solo queda creerles porque también pueden decirlo y puede ser verdad o puede que no, pero eso significa que le tiran huevos vencidos”, finalizó.

