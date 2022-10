El futbolista de la selección peruana y delantero de Alianza Lima, Jefferson Farfán, participó junto al equipo blanquiazul en el último encuentro que militaron en Ayacucho. Procedente de la ciudad sureña del Perú, Jefferson Farfán arribó al aeropuerto junto al equipo de La Victoria y llamó mucho la atención, la gran cantidad de policías que resguardaron y escoltaron al ‘10 de la calle’.

En su programa Amor y fuego, Rodrigo González despotricó contra el gran número de efectivos policiales que le asignaron a Jefferson Farfán para su llegada a Lima. Para el popular Peluchín, esta cantidad de policías era innecesario, pues con que unos policías cuiden de él, era suficiente.

Rodrigo aseveró que estos efectivos deberían estar cuidando por la seguridad ciudadana, las mujeres maltratadas y la delincuencia, males que aquejan a nuestra ciudad.

“Mis rodriguistas lo primero que me dicen, antes de la información, ¿por qué tantos policías resguardan a Jefferson Farfán? ¿Qué es esto? ¿Dónde está la policía, cuidándonos la seguridad ciudadana? no, ¿las mujeres maltratadas? tampoco ¿la delincuencia? menos, todos están resguardando a Jefferson Farfán de las cámaras de Amor y fuego”, señaló.

No solo eso, Rodrigo González se burló de la ‘foquita’ y de todo el show que se montó en el aeropuerto solo para que no le pregunten sobre la cantante Michelle Soifer.

“Ahí lo vemos con un resguardo innecesario, un resguardo que pagamos todos los peruanos para que al jugador no le pregunten por sus amoríos con la Michelle soifer. No, así no es tampoco”, añadió.

Como se sabe, las cámaras de Amor y fuego fueron a buscar a Jefferson Farfán hasta el aeropuerto para consultarle sobre las recientes declaraciones de la expareja de Michelle Soifer, quien afirmó que la cantante le pedía dinero a la ‘foquita’ para sus negocios.