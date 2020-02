Rodrigo González cuestionó a Karen Schwarz luego que ella lo acusó de “meterse” con su pequeña hija al publicar un video donde, en efecto, la menor aparecía, pero con el rostro tapado.

A través de Instagram, “Peluchín” se burló de la conductora con una hilarante imitación a un niño que reclama porque sus padres famosos lo exponen pese a que él no pidió ser conocido.

“Hola Rodriguistas, soy el niño Rodriguito y yo quería preguntarles si ustedes saben qué entidad protege a nosotros, los niños que no nos han preguntado desde chiquitos si queremos ser famosos porque nuestros papitos lo sean?”, preguntó Rodrigo González.

Asimismo, “Peluchín” dejó entrever que Karen Schwarz y su esposo, Ezio Oliva, expondrían a su hija desde el día que nació: “Mi papito y mi mamita desde que estoy en la barriguita me exponen, dicen cómo me voy a llamar, ponen mi primera papilla, mi primera caca, mi primer diente que se me sale, mi primer todo para que a ellos las marcas los busquen y tengan auspicios de productos para la familia, pañalitos y todo, pero todo el día tengo un celular en mi cara desde que he nacido. ¿Quién me protege a mí y a todos los niños de esos padres que lucran con nosotros?”.

Rodrigo González cuestiona a Karen Schwarz- diario Ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Kathy Sheen -Diario ojo

TE PUEDE INTERESAR