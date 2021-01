La modelo Valeria Piazza reveló la mañana del lunes que ya no encaja en el grupo de personas vulnerables ante la pandemia del COVID-19, pues sus defensas han mejorado tras abandonar un tratamiento de su enfermedad autoinmune.

“Ya no soy vulnerable, pero no sé qué pasaría si me da el virus”, fueron las declaraciones de Valeria Piazza en “América Espectáculos” luego que Choca Mandros pidió disculpas públicas por asistir a una reunión con sus amigos.

No obstante, en el programa “Amor y fuego”, Rodrigo González cuestionó este ‘cambio de discurso’: “Su doctor sabrá lo que le dice. Ahora, justo ahora, dejó la declaración (de que era vulnerable)”.

“Sería bueno que le cuentes a tus seguidores, Valeria, cuando las cosas y la vida te va bien, sobretodo porque como tanta gente ha estado pendiente de ti, también para dar una esperanza de que los tratamientos pueden convertir diagnósticos en algo reversible y que puedes salir adelante”, expresó “Peluchín”.

“Sería lindo que no solamente cuentes las tragedias sino que le cuentes a la gente cómo es posible salir adelante de ellas y que no lo hagas oportunamente cuando tu compañero de presentación te está pidiendo que le laves la cara... o el canal, porque es el jefe de producción”, agregó.

En ese sentido, Rodrigo González indicó que Valeria Piazza está confundiendo al público al intentar ‘lavarle la cara’ a Choca Mandros: “No es el mejor momento para hacerlo porque desvirtúas todo lo otro (...) ¿Por qué no lo dijiste la primera vez? ¿Por qué no lo dijiste la semana pasada antes de toda esa sucesión de diagnósticos y resultados? Yo me pongo suspicaz cuando pasan cosas así”.

Foto: Instagram Valeria Piazza

