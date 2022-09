Sin filtro alguno. Rodrigo González y Gigi Mitre sorprendieron a propios y extraños al referirse a las recientes declaraciones que dio Karla Tarazona sobre su conciliación con Rafael Fernández.

Y es que ambos conductores de “Amor y Fuego” consideran que los más afectados en esta separación, son los tres pequeños hijos de la presentadora de “D’Mañana”.

“Me parece todo un tema que haya habido una conciliación por una camioneta. Me imagino que (Karla) vivió el momento y lo disfrutó, el problema creo yo es que se involucraron sentimientos de niños”, comenzó diciendo Gigi.

“Lo demás, si ella quiere vivir su vida, pero hay tres niños que deben tener una pelea de gatos lamentablemente en su cabeza. Hay que ser más responsables, tomar decisiones pensando en los niños, son chiquitos... Unos niños, que les hagas esto, es responsabilidad absoluta de Karla”, agregó.

Por su parte, el popular ‘Peluchín’ señaló bastante incómodo, que no le parece que Karla Tarazona aún no haya aprendido la “lección” luego de tantos matrimonios fallidos.

“El matrimonio con el huevero le resultó un fiasco... Pasa mucho en la farándula, se conocen, se apasionan y actúan como si fuese su primera boda. Si no has aprendido eso con tantos matrimonios, ¿cuándo? O sea, tienes hijos, todo lo que haces recae sobre ellos, mi tristeza traspasa (...) Me parece una gran irresponsabilidad. ¿Qué necesidad de casarse tan rápido?”, finalizó diciendo.

