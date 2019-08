La salsera Yahaira Plasencia sorprendió al publicar dos fotografías en el set de “Válgame Dios” pese a que nunca se presentó en ese programa, horas antes había aparecido como invitada en ‘Mujeres al mando’.

En las instantáneas que compartió en su cuenta de Instagram, la “amiguis” de Jefferson Farfán aparece muy sonriente y celebrando en pleno set del ex programa de Rodrigo González y Gigi Mitre. Según menciona, debido a que su nuevo videoclip contaba con 1.8 millones de vistas.

Al ver esta publicación, Rodrigo González no dudó en contestarle mediante sus historias de Instagram. “Jajaja, ¡qué cachos*! Me encanta, sales regia. Ya me reiré yo pronto”, escribió el conductor de televisión.

Recordemos que hace solo unos días, Rodrigo González criticó duramente a Yahaira Plasencia por su actitud con la prensa: “¿Pero tanto te puede empoderar el hecho de haber agarrado de tonto dos veces al mismo hombre? (...) Yahaira, ¿sabes cuál es tu problema? Que realmente estás tan desubicada que, una cosa cosa es tener seguridad en tu talento y otra cosa es que no te olvides, nunca te olvides que si la atención que está dirigida en esta conferencia a ti, es porque se especula que has vuelto con Farfán. No lo olvides, porque cuando sales con Coto, con el otro, o cuando estás en Esto es Guerra, pasas como una más”, dijo el conductor en ese momento.