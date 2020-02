Días después de haber estrenado su película “La Foquita. El 10 de la calle", Jefferson Farfán decidió dedicarle un mensaje a su madre, Doña Charo.

Jefferson Farfán resaltó la labor que tuvo su madre, quien no solo fue madre, sino padre para él. “Madre ..... es una palabra que me inspira tantas cosas pero por sobre todo ese amor incondicional que he podido sentir siempre de parte de la mía. En tu caso mamita, tuviste que ser padre y madre para mi, superando muchas dificultades para todo en tu poder para sacarme adelante. Eso lo llevo conmigo siempre y lo valoro y respeto con lo más profundo de mi ser. Gracias mamita por todo lo que me entregas siempre y gracias por enseñarme que el amor hacia los seres queridos está por encima de todo”.

El futbolista también resaltó el hecho de que Doña Charo Guadalupe no le haya inculcado algún resentimiento hacia su padre.

“Tu con tu ejemplo me enseñaste que no debemos guardar rencores, que a pesar de tener que criarme sola y lucharla toda, nunca me inculcaste un sentimiento negativo contra mi padre, porque a pesar de eso preferías que yo tuviese amor en mi vida y no odio ni resentimiento. La vida me ha enseñado muchas cosas , pero tú ejemplo me ha enseñado que debemos dar amor , y más aún cuando se trata de las personas que nos dieron la vida. Te amo mamita. Gracias”, escribió junto a una foto con su madre.

Al respecto, Rodrigo González “Peluchín” dejó entrever que Jefferson Farfán le habría mandado una indirecta a Melissa Klug.

