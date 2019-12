El periodista Rodrigo González no deja de estar en el ojo de la tormenta y menos desde que la conductora de Latina, Cathy Sáenz llorara en su programa Mujeres al mando y denunciara ‘discriminación’ en su contra.

Si bien no dijo el nombre de Rodrigo González, claramente todos sabían que hablaba de él, pues el fin de semana opinó sobre su actitud en la boda de Edison Flores y Ana Siucho.

“Somos maltratadas por una persona que sistemáticamente, diariamente nos humilla. Creo que es un momento para hacer un llamado para que se ocupen de este caso. No puede ser posible que sean maltratadas. Yo tengo miedo”.

“Ayer por la tarde no pude salir a cenar con ellos porque he recibido muchos insultos de personas que no me conocen y que son incitadas por el odio de otra persona”.

“Antes era llamada la candy mamacha y ahora soy llamada la chusca Sáenz. No puedo aguantar más, nosotras somos mujeres que estamos siendo violentadas por un hombre. No podemos ser criticadas por nuestra forma de pensar. No voy a quedarme callada porque está siendo violento y llegaré hasta el final. Ya tengo un juicio que ya gané”, fue lo que dijo Cathy Sáenz sobre Rodrigo González.

Sin embargo, el popular 'Peluchín' dejó por los suelos a Cathy Sáenz y la dejó como mentirosa pues mostró pruebas de que ella sí salió luego de su roche en la boda del año.

“Dice que ayer no pudo salir a la calle, que tiene que esconderse de las críticas, pobrecita ella, esto me mandan las mujeres”.

En otra de las historias, se ve a la mamacha comiendo y Peluchín le dice: “¿No es que no podías salir a comer a la calle con tu familia? y agradeciendo canjes”.

“Y ahora te dejamos, nos aburres victimizándote vergonzosamente y auto denominándote algo que nadie te ha nombrado”.

