Sheyla Rojas dijo que se siente orgullosa de sus cirugías estéticas, por lo que le recomienda a todos que se hagan sus ‘arreglitos’, pero con precaución. “A mi me gusta como estoy. Yo creo que las cosas que me he hecho, estoy contenta con eso, y si mañana me quiero hacer mas cosas, me las haré”, dijo a la prensa.

Y aunque ella acepta que es feliz con los resultados de todas sus operaciones, parece que el escultural cuerpo que muestra en redes sociales también recibe ayuda del Photoshop.

En su cuenta de Instagram, la rubia aparece luciendo una diminuta cintura y un voluptuoso derrier, lo que ha llamado la atención de sus seguidoras, quienes advirtieron a Rodrigo González para que haga el comentario respectivo.

El popular “Peluchín” contó que unas fans de “Shey Shey” le enviaron imágenes donde se ve usó retoques para aumentar el tamaño de su trasero.

“Me dicen: ‘Rodrigo estamos muy preocupadas por ella y su salud: lugar que pisa, lugar en el que se mueven las estructuras’. Yo decía: ‘¿por qué chicas, qué pasa?’ Y me dicen: ‘ahí te hacemos este envío para ver si llamas a algún arquitecto y nos explique cómo es que ocurre esto’”, relató Rodrigo en una historia de Instagram.

Además mostró las fotografías de Sheyla Rojas, donde las estructuras se ven distorsionadas y con formas ondulantes.

Al mismo tiempo que González hacía estas publicaciones, la ex de Antonio Pavón publicó una imagen con el siguiente mensaje: "Si la vida te da curvas... ¡Presúmelas! (Así sea con un poquitiiiiiiito de ayudita)”.

Al respecto, Peluchín arremetió: “Si la vida te da canjes consíguete un profesional en photoshop y no seas dura”.