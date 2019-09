Yahaira Plasencia sorprendió a propios y extraños al asegurar ante la prensa extranjera que el apodo ‘La Patrona’ se lo colocaron los peruanos porque su carácter es similar al que interpretó la actriz mexicana Arecely Arámbula en una telenovela.

No obstante, los peruanos quedaron sorprendidos no solo porque no se le conoce como ‘La Patrona’ sino porque ella se autodenominó de esta forma. Esto fue recordado por periodistas como Magaly Medina y Rodrigo González.

A través de su cuenta de Instagram, ‘Peluchín’ aseguró que desea lo mejor para Yahaira Plasencia, pero le pidió que no mienta porque en Perú nadie la conoce como ‘La Patrona’.

“Oye, nos encanta Yahaira que te vaya bien, nos encanta que te den tribuna en el extranjero de la mano de Sergio George, si tienes talento seguro llegarás muy lejos y te lo aplaudimos. Pero ¿cómo vas a ir a mentir, a decir que aquí en Perú te decimos ‘La Patrona’? ¿quién te dice 'La Patrona? ¿Ustedes le dicen ‘la Patrona’?", expresó Rodrigo González en sus historias.

En ese sentido, el conductor aclaró a Yahaira Plasencia que en el Perú la apodaron la ‘reina del totó’ por el peculiar baile que realizaba al saltar a la fama.

"Yo tampoco me acuerdo de haberle dicho nunca ‘la Patrona’. Aquí se te conoce como la ‘reina del totó’. Así que ‘la Patrona’ no, será la pot***”, precisó Rodrigo González.