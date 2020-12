Rodrigo González y Gigi Mitre se mostraron preocupados por la salud de Michelle Soifer tras la operación a la que se sometió meses atrás.

En ese sentido, la conductora de “Amor y fuego” recordó que la chica reality tenía otro discurso antes de bajar de peso: “Michelle cuando estaba un poquito más gordita, ella decía que se sentía bien”.

En ese momento, Rodrigo González aprovechó para lanzar una fuerte indirecta a un personaje de la farándula. Aunque no dijo su nombre, se refirió a los “mensajes de autoaceptación”, los cuales han sido difundidos por Karen Schwarz en los últimos días junto a fotos donde luce sus “kilos de más”.

Según “Peluchín”, esta persona habla de autoaceptación porque ahora no se ve tan bien pese a que se hizo varias cirugías: “(Michelle) no es la única, yo veo unas ahí en Instagram (que dicen) acéptense, quiéranse como son. Entonces ¿por qué estás llena de cirugías? No entiendo, toda hecha y habla de autoaceptación y habla de miren la foto que pongo (es) real, ahora porque ya está hasta abajo y sin frenos, pero antes no”.

“Ahora se aceptan, después que se operaron toda hablan de mensajes de autoaceptación”, se burló Rodrigo González.

