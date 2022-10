Sin pelos en la lengua. Rodrigo González no pudo evitar mostrar su indignación con Rodrigo Cuba, quien recientemente fue ampayado por las cámaras de “Amor y Fuego”, besando en el cuello a una jovencita que no es su actual pareja Ale Venturo, quien además está esperando su segundo hijo.

“Si no te da la cabeza, que te de el corazón. Gente inteligente no vamos a pedir, hay gente que no le importa nada. Viene de perder, de tener un encuentro con su hija, tiene motivos para celebrar, sí, pero ¿qué haces bailando de esa manera, encapuchado?”, comenzó diciendo el conductor.

En ese sentido, el popular ‘Peluchín’ lamentó que su programa haya tenido que mostrar dichas comprometedoras imágenes del futbolista, ya que la principal afectada será la empresaria Ale Venturo.

“Ese comportamiento es de alguien que ya tuvo lo que quiso, ya demostró lo que quiso y piensa y se cree impune, porque la gente lo quiere y lo apoya, al igual que Melissa. (Paredes). Ahí está el verdadero Gato Cuba, no el que él, con la ayuda de su papi, nos ha hecho creer. Tanto que satanizábamos a la inescrupulosa, y mira al quien santificábamos”, agregó.

“Ok, no la quieres (a Ale Venturo), no te importa, pero preocúpate de quien viene en camino. Lamento que Ale Venturo, en el estado en el que está, tenga que ver a su pareja así, pero él tendría que haberte cuidado”, finalizó.

