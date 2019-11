Rodrigo González “Peluchín” volvió a opinar sobre la polémica generada en el evento de la Teletón 2019 por la ausencia de Tula Rodríguez.

Como se recuerda, Gisela Valcárcel fue acusada de pedir expresamente no compartir escenario con Tula Rodríguez, hecho que fue desmentido por la propia conductora en el programa de “Magaly TV: La Firme".

Tras estas declaraciones, “Peluchín” le sugirió a Gisela Valcárcel reconocer que pidió no compartir escenario con la también conductora de América Televisión.

“He estado leyendo los diferentes diarios y casi todos manejan la misma información, que es que Gisela ahora sale a decir que no tiene ningún problema en tomarse una foto con Tula”, dijo ‘Peluchín’ en sus Instagram Stories.

Además, según la exfigura de Latina sostuvo que la conductora del “Dúo Perfecto” dejó en evidencia su enemistad con la conductora de “En boca de todos” cuando habló con Magaly Medina por teléfono.

Rodrigo González le envía mensaje a Gisela

“Hay una enemistad que Gisela ya dejó en evidencia en el programa de Magaly, diciendo que no se lleva bien con la otra productora y que ni siquiera quieren compartir invitados. Ahora dice que no tiene ningún problema en darle un beso (Tula)”, refirió González.

En otro momento, el polémico “Peluchín” manifestó que la gente no iba a dejar de ver a Gisela como una buena presentadora si ella reconocía que no quería cruzarse con Tula Rodríguez.

“Gisela, la gente no va a dejar de pensar que eres una buena presentadora (…) porque aceptes que uno no es tan evolucionado como para perdonar. Es que tú quieres abarcarlo todo, uno es ser humano y está bien que tú no quieras juntarte con una persona que en su momento se metió en tu matrimonio. Humanamente empatizamos contigo. No todo el mundo pasa la página”, sostuvo.

“Lo que se ha filtrado es que tú esta vez pediste a los organizadores que no estarías cómoda con su presencia y que lo mejor sería que esté (Tula) cuando tú no estés al aire. Y se lo dijeron y en protesta renunciaron todos. Tienes que aceptar que sí salió de ti. Gisela simplemente muéstrate honesta, frontal y no siempre quieras parecer la presentadora perfecta”, agregó.