Rodrigo González y Gigi Mitre entrevistaron a Vanessa Terkes en el programa “Amor y fuego” en medio de la campaña de la actriz para llegar al Congreso.

Sin embargo, Vanessa Terkes no pudo evitar las preguntas sobre su todavía esposo George Forsyth, quien es candidato presidencial.

“Ya está, ya superé. Ya cuando veo las imágenes y no pasa nada en mí, ya estoy bien”, dijo Vanessa Terkes ante las preguntas de los conductores.

Sobre la denuncia que realizó contra Forsyth, Vanessa Terkes aseguró que “ya debe estar por salir”.

Por su parte, Rodrigo González le preguntó cómo se sentía al saber que George Forysth está primero en las encuestas: “Cuando tú ves eso y cuando tú has vivido cosas con él -que por muy superadas que estén- sabes que las has vivido y ves que él va en primer lugar en las encuestas, ¿qué sientes?”,

“Yo creo que eso es algo que básicamente se va a dar cuenta la gente”, respondió Vanessa Terkes.

No obstante, Rodrigo González explicó que George Forysth no hace muchas declaraciones: “Tampoco da mucha chance a que nos demos cuenta porque está más mudo que el mudo. Para no bajar, de repente, porque si abre la boca se va a cero, ni Castañeda enmudeció tanto”.

“Pero invítenlo”, dijo Vanessa entre risas.

Rodrigo González sorprendió al revelar que el candidato presidencial no estaría dispuesto a ir a su programa: “No quiere venir, antes era caserito de los programas de farándula lorcha, ahora no. Él solamente quiere que lo entreviste Mónica Delta, Jaime Bayly”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Surco, Bellavista y Pueblo Libre superan cifras semanales de casos COVID-19 registrados en la primera ola

Surco, Bellavista y Pueblo Libre superan cifras semanales de casos COVID-19 registrados en la primera ola

TE PUEDE INTERESAR