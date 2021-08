La cantante Yahaira Plasencia se comunicó con el programa “Amor y fuego” para descartar un encuentro con el exfutbolista de Alianza Lima, Carlos Ascues. Sin embargo, Rodrigo González la sorprendió al hablarle de Jefferson Farfán.

Y es que según ‘Peluchín’, Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán se habrían encontrado el último fin de semana en el restaurante Costanera 700, ubicado en Miraflores.

“Me dicen que este fin de semana largo, uno de los días, tú saliste a comer y saliste a Costanera 700 y que ese día que tú estuviste en Costanera 700 (...) también estaba Jeffry, Jefferson Farfán, se cruzaron. Fue el mismo restaurante que ha sido noticia estos días, fuiste tú y también estaba Jeffry”, dijo Rodrigo González.

Yahaira Plasencia descartó haberse encontrado con Jefferson Farfán: “Mira Rodrigo, yo fui por un cumpleaños, una cena, fui por el cumpleaños de una amiga (...) Yo no sé si él ha estado o no ha estado, nunca lo vi, yo he estado en el segundo piso, más no sé”.

“No (se vieron), para nada, yo estaba arriba con mis amistades, por el cumpleaños de mis amigas, no sé si él estaba o no estaba”, aseguró la ‘reina del totó'.





