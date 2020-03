Rodrigo González criticó duramente a Leonard León luego que el cantante confirmó que ha sido diagnosticado con coronavirus a pocos días de regresar de Italia.

Antes de enfurecer con el ex de Karla Tarazona, “Peluchín" arremetió contra los conductores del programa “En boca de todos” por defender al cantante pese a que estuvo en exposición con muchas personas siendo portador del virus: "Lamentable de verdad ver cómo Carlocho, el impresentable este (apuntando a Ricardo Rondón) y todo su grupete defienden a Leonard León”.

“Si vienes de viaje de Europa y presentas síntomas, cómo vas a justificarte diciendo que tú no sabías que eras positivo en coronavirus, que ahora ya te lo han confirmado. No tomaste las precauciones del caso y te están defendiendo, porque me imagino que es el pacto para haber hecho el enlace, y que les dé esta lamentable primicia, pero que ellos lo tomarán como un premio”, manifestó Rodrigo González en sus historias de Instagram.

El turno de Leonard

“Peluchín" no se guardó nada y arremetió contra Leonard León por haber expuesto a muchas personas al contagio: ”Ya sabemos lo cínico que es Leonard León y cómo se conduce siempre, no tenemos por qué creerle sus excusas y el nivel de exposición al que ha sometido a todos al contagio, incluido el taxista que lo llevó al aeropuerto a su casa. El colmo de verdad”.

Asimismo, apoyó las críticas de sus seguidores contra Leonard León y John Kelvin: “Dos negligentes, pésimo ejemplo. Comparto tu indignación".

Según Peluchín, Leonard León y John Kelvin "tienen todo su repudio”.

Como se recuerda, una usuaria difundió una imagen de Leonard León sin mascarilla en plena calle del distrito de San Martín de Porres.

Rodrigo González destruye a Leonard León tras confirmar que tiene coronavirus

