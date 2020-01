El exconductor de Latina, Rodrigo González, nuevamente causó furor en redes sociales, pero esta vez fue por exponer presuntamente la cuenta de Tinder que estaría usando el novio de la modelo argentina Xoana González, el empresario Javier González.

Y es que el popular ‘Peluchín’ habría subido una captura de pantalla donde se ve la foto del empresario panadero en dicha aplicación

“Xoana ¿tu novio tiene tinder o le están usurpando a identidad?”, fue la pregunta que escribió Rodrigo.

Pocos minutos después, la modelo argentina no fue ajena a esta publicación y le respondió al exconductor de “Amor, amor, amor" de esta manera mediante unos videos.

“¿Arruinarme así a mi pareja?, pero sabes, yo confío plenamente en él, aparte yo tengo las claves de todo. Este hombre borró el tinder desde el primer día”, empezó diciendo Xoana. Seguido le preguntó a si novio si es que esto era cierto.

“Sí, eso es cierto, la borré (la aplicación), no la tengo más, no tendría Tinder. Yo tuve y lo desactive del celular, la cuenta debe estar ahí pero no tengo acceso a ella”, confirmó Javier.

