En los últimos días, los programas de Latina han atacado duramente a Rodrigo González luego de la acusación que Karen Schwarz hizo en su contra. Pese a esto, la modelo Giulliana Barrios sorprendió al defender a “Peluchín” cuando fue invitada al programa “En exclusiva”, de Panamericana, casa televisora que tiene una “alianza estratégica” con Latina.

Durante el programa, la modelo pidió no comentar lo que verdaderamente sentía: “Si tal vez no hubiese estado embarazada, no hubiese actuado de esta manera. Por lo demás, yo prefiero guardarme mi opinión porque sé perfectamente que no voy a estar de acuerdo con alguna de las cosas que se digan acá, así que yo prefiero no decir nada”.

Sin embargo, Laura Borlini le pidió tanto a Giulliana como a Jenko del Río que sean sinceros. “Yo creo que tal vez ha debido tapar un poco más la imagen de la niña o recortarla porque el mensaje está bien claro: Rodrigo en lo que se enfoca es en lo que ella (Karen) está viendo en ese momento”, dijo Jenko.

Por su parte, Laura Borlini comentó que Rodrigo González se “excedió”, pero Giulliana Barrios aprovechó para defender a “Peluchín” de los comentarios que Karen Schwarz y Cathy Sáenz han hecho sobre él en las últimas semanas.

“Tal vez puedan decir que una persona como Rodrigo, que tiene tanta gente que lo sigue, que es una persona tan influyente, pueda generar que la gente tenga cierto rechazo hacia una persona, un canal o un programa equis, pero la gente tiene cerebro, cada quien sabe lo que hace, nosotros no somos títeres. Puede que alguien influya de cierta manera, pero no es el que genera nuestra actitud. Creo que eso está demás”, manifestó la expareja de Erick Sabater.

