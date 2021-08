Durante el programa “Amor y fuego”, emitido el miércoles 4 de julio, Rodrigo González y Gigi Mitre se reencontraron con Hayimi y Mossul.

El conductor de Willax Televisión no pudo evitar recordarles que fallaron al dar el nombre del ganador de las elecciones 2021. Semanas atrás, Hayimi y Mossul afirmaron que Keiko Fujimori ganaría las elecciones.

“Vaya aquelarre que tenemos aquí, bienvenidos, gracias por estar aquí, Hayimi, Mossul, Mónica, a veces muy acertados, otras no tanto, como todo en la vida”, dijo Rodrigo González.

“Aquí creo que todos, incluida tú Mónica, Hayimi como Mossul como Mónica dijeron que las elecciones las ganaba Keiko ¿Tú no Mónica? Mónica dijo que ganaba Castillo, estrellita para ti, yo dije que le faltaba perder por tercera vez, fui Rodrigamus, no me quites mérito”, señaló entre risas.

De otro lado, la vidente Mónica Galliani afirmó que “el señor Castillo no va a concluir su mandato, yo ya lo había dicho desde antes”.

VIDEO RECOMENDADO

Cómo reconocer los nuevos billetes de 10 y 100 soles

Los nuevos billetes de 10 y 100 soles comenzaron a circular desde este 22 de julio. A continuación, te mostramos cuáles son los sellos de seguridad en este nuevo diseño.

TE PUEDE INTERESAR