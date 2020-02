El exconductor de Latina, Rodrigo González, volvió a causar revuelo en las redes sociales tras imitar y arremeter contra la conductora de “Válgame”, Janet Barboza.

Y es que el popular ‘Peluchín’ habría utilizado su cuenta oficial de Instagram para compartir unos videos de la ‘Rulitos’, donde le expresa a sus seguidores que el programa que conduce no tiene ninguna malicia y que sería netamente un contenido familiar.

“Aprovechando en regar mis plantitas, para relajarme e ir al canal y darles un programa que le da noticias del espectáculo. Un programa donde nunca jamás encontrarán a uno de mis compañeros o a mi que ataca a las personas por su físico, por su sexo o por su religión. Es un programa familiar que está hecho para entretenerlos pero sin ofender a las personas”, manifestó Janet.

Inmediatamente después, el presentador se pronunció sobre estas declaraciones, y fiel a su estilo, le mandó su ‘chiquita’ a Barboza.

“¿En qué canal es eso? Vive en un mundo paralelo, estará hablando de otro show. ¿Programa familiar? Nadie los ve con esos ojos, cariño, con esos integrantes y esos currículos, por eso no tienen auspicios”, escribió ‘Peluchín’ en los videos de la conductora.

Sin embargo esto no quedaría ahí. Rodrigo González usó el sarcasmo que lo caracteriza y arremetió contra la panelista, imitándola de una manera muy graciosa para sus seguidores.

“Cariños míos, como están, buen día. Preparándome para hacer un super buen programa. Aquí no ofendemos a nadie, no hacemos reír a nadie, no entretenemos a nadie, solo nos matamos entre los propios compañeros del programa porque no tenemos contenido de nadie. ¿Será por eso que no nos ve a nadie?”, dijo entre risas el popular ‘Peluchín’.

Rodrigo González arremete contra Janet Barboza - Ojo (Video: Instagram)

TE PUEDE INTERESAR