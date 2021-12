Durante el programa “Amor y fuego” del viernes 17 de diciembre, el conductor Rodrigo González invitó a la pareja de Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, Blanca Rodríguez, a su espacio televisivo.

“Yo no quiero que venga el ‘Loco’, yo quiero que venga Blanca”, anunció Rodrigo González; sin embargo, Gigi Mitre comentó que le gustaría tener a los dos en el programa.

“Si quiere el ‘Loco’, que venga, pero yo quiero hablar con Blanca, quiero contarle cosas, quiero que me cuente cosas. Lo que pasa es que Blanca también, me imagino, no debe querer hablar de ella, yo la entiendo, ella debe querer de repente dar entrevistas y tal, pero debe decir ‘voy a hablar de ella (Tilsa), voy a darle titulares, va a ser así, va a quedar como, entonces si voy ya sé que...’”, expresó.

“De repente ella tiene ganas, pero sabe que tiene que pasar por eso que es lo que finalmente va a resaltar de todo lo que ella pueda contar, y mientras la otra ha hecho una carrera en base a hablar de ti y tu marido, y ahí la tienes tan contenta, entonces tú, para qué te privas”, agregó.

“¿Pero por qué estás asumiendo que a Blanca le gustaría hablar en televisión?”, le preguntó Gigi Mitre.

En ese sentido, el conductor comentó que a Blanca Rodríguez le gustaría salir en televisión y aprovechó para insultar a Tilsa Lozano: “Porque Blanca tiene una tienda de ropa, trabaja de cara al público, definitivamente si tendría más presencia en medios, podría mover más, así como la otra que vive de canje ¿por qué? Por hablar todo el día que fue la clandestina ahí en la relación, no le conocemos otro mérito”.

“La vamos a pasar bien, Blanca. Piénsalo, tú, nosotros, ‘Amor y fuego’, ganas de jo***”, expresó Rodrigo González entre risas.

null null

Fuente: Willax Televisión

TE PUEDE INTERESAR