Aunque la hemos visto muy activa en la red social “Tik Tok” y también grabando recetas para su canal en YouTube, la exconductora de “Válgame”, Janet Barboza, como empresaria, está enfrentando la crisis por el coronavirus con decisión y sin lamentos.

“Desde hace muchos años tengo un equipo de gente que trabaja conmigo en mis eventos, se les acabó el dinero y no los puedo dejar abandonados. Así que me puse a ver los permisos, regulaciones y estamos distribuyendo mascarillas”, comentó.

Negocio cerrado

Respecto al rubro relacionado a la belleza, la popular ‘Rulitos’ no pudo negar el momento crítico por el que está pasando. “Tengo 15 salones cerrados, uno que creo tendré que dejar, mientras que con los otros locales, estoy intentando de negociar con algunos dueños. Hay propietarios que son comprensivos, que permiten pagar en alquileres un veinte por ciento por la cuarentena, pero otros no. Todo es muy incierto”, manifestó.

Caso omiso a ‘Peluchín’

Consultada sobre la publicación en Instagram de de Rodrigo Gonzáles en la que la comparaba con la mexicana Lyn May, Janet fue tajante. “A él no lo sigo, creo que lo tengo bloqueado. La verdad no lo leo”.

