Rodrigo González contó que no se realizó la audiencia sobre las medidas de protección que solicitó Karen Schwarz en su contra.

Y es que el último miércoles, la conductora no se presentó en “Mujeres al mando” porque tenía que sustentar esta solicitud; sin embargo, Rodrigo González aseguró que no fue capaz de hacerlo.

“Ella faltó hoy a “nadie las ve al mando””, señaló “Peluchín” en sus historias de Instagram.

El exconductor de “Amor, amor, amor" explicó que Karen Schwarz no presentó las pruebas para sustentar este pedido que realizó semanas atrás.

”Te explico adorada Rodriguista... Hoy no se llevó a cabo la audiencia porque la señora no presentó los medios probatorios pertinentes en la audiencia... no pudo sustentar legalmente sus medidas de protección", comentó Rodrigo González.

Foto: Instagram Rodrigo González

