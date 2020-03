El periodista Rodrigo González no se quedó de brazos cruzados y mucho menos callado luego de ver como Choca Mandros se expresaba de él frente a las cámaras de Diario Ojo.

Choca Mandros minimizó el trabajo que Rodrigo González hace a través de las redes sociales, donde hace los envíos que sus mismas 'rodriguistas' le hacen llegar.

“Yo no sigo a Rodrigo, pero si sé obvio de las bromas (que le hace a Sheyla Rojas) y si alguna la veo de casualidad y me da risa, me reiré”, dijo Choca sobre Peluchín.

Ante tales afirmaciones, Rodrigo González no dudó en comparar al productor de América con la conductora de Mujeres al mando, Cathy Sáenz, al afirmar que este par debió quedarse detrás de cámaras.

“‪Este sin gracia se cree importante y no tiene recursos ni vocabulario para estar en televisión pero como es el productor que elige quiénes están delante de cámaras, se elige solo, de lo contrario seguiría igual que la chusca, detrás de cámaras, de donde nunca debieron salir”, señaló Peluchín a través de sus redes sociales.

