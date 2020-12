Rodrigo González cuestionó que el programa “En boca de todos” haya presentado a Sofía Franco tras el escándalo que protagonizó por manejar su vehículo en estado de ebriedad.

Durante el programa “Amor y fuego”, Rodrigo González aseguró que los conductores del programa no hicieron ninguna pregunta ni pidieron explicaciones a Sofía Franco, sino más bien le hicieron un homenaje.

“(Ricardo Rondón) es el chupe de la producción”, señaló “Peluchín”, quien aprovechó para mandarle un fuerte mensaje.

“No nos suma nada ponernos a discutir ni titulares de lo que dice un programa al otro, pero eso es lo que tú haces y esta vez lo has demostrado. Jamás te he respondido, me has dicho un montón de cosas a lo largo de muchos años y no eres una persona a la que a mí me interese estar en titulares de ida y vuelta, pero viendo el papel tan patético que estás haciendo parado al lado de Sofía Franco (...)”, afirmó Rodrigo González.

En ese sentido, Rodrigo González se mostró indignado por la presentación que hicieron de la expareja de Álvaro Paz de la Barra:

“¿Le están haciendo un homenaje, una misa de cuerpo presente a Sofía Franco? ¡Por favor! ¿Qué cosa ha hecho, le ha pasado una desgracia, ha sido víctima de algo que tengamos que lamentar? ¡Sofía Franco ha sido víctima de ella misma, ha sido una negligente!”.

Asimismo, cuestionó a todos los conductores por no expresar su disconformidad: “Ni este señor, ni el Carloncho, ni Tula, ni Maju, nadie hace el trabajo de representarte a ti (público), ni el cuy. Todos están ahí parados, cumpliendo lo que les han dicho y no parpadean ni colorados se ponen ni vergüenza les da”.

Además, “Peluchín” aseguró que ninguno de los conductores se lleva bien con Sofía Franco, pero aún así decidieron no criticarla frente a cámaras: “Con Maju se lleva bien porque para que te lleves mal con Maju, ¿de qué tienes que estar hecho? Y porque Maju le sigue la cuerda, pero Sofía no se lleva bien con nadie de ellos, está clarísimo y yo lo sé y tú lo sabes y no me tengo por qué callar”.

