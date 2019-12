Yahaira Plasencia ha negado insistentemente haber aumentado el tamaño de su “totó” pese a la gran diferencia que se observa en fotos y videos.

Esta vez, Rodrigo González comparó cómo lucía la salsera en el año 2018 y cómo luce actualmente. En las imágenes se evidencia el aumento de “totó”.

Lo niega

Pese a todas las pruebas, Yahaira Plasencia asegura que no se aumentó el totó sino solo se realizó una liposucción. “La única operación que me he hecho ha sido la lipo y yo le he dicho a nivel nacional. No tengo nada en contra de las operaciones”, dijo días atrás.

Eso no fue todo, ya que la salsera dio una insólita explicación para explicar el tamaño de su “totó”: “A veces los shorts que yo uso se suben y entonces muestro más. Además hay truquitos como grabarme desde abajo y de costado, depende del ángulo en que los tomes”, señaló.

Rodrigo video de Yahaira