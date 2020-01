El exconductor de espectáculos, Rodrigo González “Peluchín", usó su cuenta de Instagram para compartir una foto sobre Reimond Manco. En ella se le veía en Tumbes, usando unos flotadores.

“Peluchín” se lanzó con una descripción que decía: “Reimond Manco con sus flotadores, así no hay que sacarlo cargado”. Ante este comentario, algunos de sus seguidores le recordaron al exconductor que el futbolista había cambiado.

“Peluche, hace tiempo que a Reimond no se le ve en juerga alguna, debes publicar que él está pásandola con su esposa e hijos en tumbes”, le escribió una usuaria.

Ante este reclamo, “Peluchín” compartió el reclamo, pero también recordó los excesos protagonizados por el futbolista. “Nadie dice nada sobre su vida familiar, pero siempre ha sido un referente de lo que todo jugador de fútbol no debe hacer con su carrera”, escribió.

“Si ahora se ofende porque dice que él no toma una cerveza o no es él en la foto, ok. Le creo. Ahora se escandaliza, pero es más sano tomar una cerveza que protagonizar todas las escenas que ya vimos producto de sus excesos”, añadió.