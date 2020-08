El regreso de Rodrigo González y Gigi Mitre a la pantalla chica ha causado una polémica tremenda. Y es que ambos personajes retornarían con su programa “Amor y fuego” por el aire de Willax Televisión en pocas semanas, de la mano de la producción de Renzo Madrid.

“Estoy feliz, hemos almorzado entreteniéndonos juntos por una década y ese vínculo está intacto. He trabajado mucho para este momento y nunca he dejado de estar cerca del público. Vivimos tiempos complicados en donde el entretenimiento es necesario, un privilegio poder tener trabajo haciendo lo que amo y ahora complementándolo por otra plataforma que también amo: la televisión”, comenzó contando.

Asimismo, el popular ‘Peluchín’ fue consultado sobre la posibilidad de que Karen Schwarz sea su competencia por el aire de Latina TV. Sin embargo, el presentador aprovechó nuevamente para multiplicar por cero a la modelo.

“La mosca muerta no me preocupa, vivía copiándonos, pidiéndole al dj que compartíamos en el canal que le ponga hasta nuestros efectos, siempre hemos sido su referente. Televisivamente un plomazo, aburrida, falsa y fingida, siempre en su papel de ‘vístima’ y el público lo nota. En televisión hace mucho que está más muerta que mosca. No le alcanzaría la vida para pagarme de toda la prensa que le generé con mi plataforma a su porquería de programa (Mujeres al mando) junto a la otra de su misma calaña (Cathy Saenz)”, expresó fiel a su estilo Rodrigo a Karibeña.

