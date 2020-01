Ney Guerrero, productor de ATV, ha empezado el año con el jale de Juliana Oxenford y quiere seguir potenciando el canal con nuevas contrataciones.

Ante esto, no ha descartado a Rodrigo González “Peluchín”, quien se encuentra fuera de la televisión tras dejar “Válgame Dios” de Latina.

“Con 'Peluchín” no he podido conversar, pero yo lo considero un gran valor en la televisión actualmente. En estos momentos no está en pantallas, pero considero que aporta bastante en el entretenimiento y vamos a ver. Estamos desarrollando y enfocados en que salga bien", manifestó Guerrero a Diario Ojo.

Luego, agregó que “no lo descarto a Rodrigo, a Gisela. Me gustaría que regrese Hildebrandt, seríamos felices con Jaime Bayly. Son personajes potentes e importantes. Pero estamos trabajando paso a paso y creo que esta vez vamos a ir bastante bien y eso nos da bastante músculos para seguir viendo si podemos traer a otros talentos de nivel, que sería lo ideal para el canal”.

Proyectos en la televisión

Además, Ney habló de los nuevos proyectos que se vienen para el mencionado canal en este año.

“Hay dos o tres proyectos más que estamos desarrollando, pero en este momentos todos los focos, los reflectores están en el “prime time” (horario estelar) potente con Magaly, Andrea Llosa y Juliana. (...) Estamos viendo (programas) para la mañana, la tarde y el fin de semana”, manifestó.

Posteriormente, Guerrero comentó que “hemos ido por el lado de consolidar a Magaly. Y reforzando con Juliana para el “prime time”. Lo de Rodrigo o los talentos que podamos traer de otro canal o que estén libres lo empezamos a ver desde este momento para adelante”.

No empezó con tanta fuerza, como ella misma lo reconoció. Ha costado construir a Magaly, seis meses más o menos

Ney Guerrero comentó que estuvo trabajando la llegada de Juliana Oxenford a ATV desde hace más de un año.