Rodrigo González "Peluchín" revela lo que le dijo Susan Ochoa tras dejar programa | VIDEO

El conductor del programa "Válgame Dios", Rodrigo González "Peluchín", contó haber hablado con Susan Ochoa, luego de que ella renunciara al programa de Gisela Valcárcel, "El Artista del Año".

"Peluchín" reveló lo que le dijo Susan Ochoa, luego de que él la invitara a su programa para hablar del tema. "Ayer le escribí a Susan invitándola al programa y me respondió".

Seguidamente, leyó lo que le escribió la ganadora de dos gaviotas en el Festival Viña del Mar.

"Rodrigo sabes que te quiero a mil, de veras y ojalá tú sintieras lo mismo por mí, pero espero que me entiendas. No quiero hacer un circo de todo esto, no es lo mío. Yo ya conté como me sentí y hasta aquí llegó. No es lo que quiero para mi carrera y estar en estas idas y vueltas de respuestas. Ya dejé las cosas claras y ya conté el por qué de mi renuncia y punto. Siempre doy las gracias por las oportunidades que me han dado".

Seguidamente, "Peluchín" dijo que Susan Ochoa se encuentra un poco delicada de salud, pues presenta un cuadro de estrés. "Se está cuidando, mejorando y está buscando estar mejor".

Susan Ochoa renunció a "El Artista del Año" tras sentirse humillada por Gisela Valcárcel.