El periodista Rodrigo González salió al frente luego de escuchar a sus seguidoras, más conocidas como las ‘rodriguistas’, anunciar que harían un plantón a favor suyo luego de que se fuera denunciado por Tilsa Lozano, Karen Schwarz, Cathy Sáenz y la productora Susana Umbert.

Al respecto, Rodrigo González no fue ajeno a estas muestras de apoyo de sus más de dos millones de fans que lo siguen a través de Instagram. Él agradeció pero le pidió a las mujeres que están a favor suyo que no salgan a manifestarse a la calle.

Por el contrario, el popular Peluchín tildó de “ridiculeces” toda esta serie de denuncias en su contra, pero también adelantó que no se quedará de brazos cruzados por lo que pedirá que le demuestren con pruebas cada una de sus acusaciones.

"Quería agradecerles por los mensajes y formas que encuentran para hacerme llegar su respaldo. Me hacen sentir que soy uno más de los suyos. Quería que no se preocupen, pensarían que no iba a hacer nada, no hay un maltrato, ni una violencia de género, no por ser conductor, el daño que se hace se va a tener que reparar.

Yo les agradezco con toda mi alma, yo creo que no es necesario que hagan marchas, que gasten su tiempo, que pueden dedicárselo a su familia, a su entorno.

Yo creo que gastarse tiempo y movilidad por estas ridiculeces, el apoyo lo siento, cuando me dicen: “te veo desde mi casa, trabajo, la combi México, Estados Unidos y Japón, su respuesta de amor es el mejor pago, quédense con los suyos que esto va a caer por su propio peso”, dijo.

Rodrigo González se pronuncia tras denuncias en su contra. (Video: Instagram oficial)