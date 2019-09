Rodrigo González lleva algunas semanas alejado de la televisión desde que decidió renunciar a su programa “Válgame Dios”, ante el inminente ingreso de Cathy Sáenz a Latina.

Desde que confirmó que no iba más en el canal, Rodrigo González no ha dudado a criticar duramente a Susana Umbert, así como a la ex productora de “Combate”.

En ese sentido, el conductor volvió a burlarse del rating del programa “Mujeres al mando” pese a que esta semana presentaron a Cathy Sáenz como nueva conductora.

“Salieron las cifras. Felicidades por el jale y rotundo fracaso”, escribió Rodrigo González en sus redes sociales.

En la imagen publicada por el conductor, se observa que el rating del último jueves 19 de setiembre. Durante las cuatro horas que se transmite el programa, este registró 3.6, 3.6, 3.0 y 1.8 puntos de rating.