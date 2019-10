Rodrigo González “Peluchín” no pudo evitar pronunciarse al enterarse que Cathy Sáenz fue incluida en el regreso de “Pataclaun”. Lo hizo a través de una serie de videos que subió a su cuenta de Instagram tras regresar de su viaje a España.

Al exconductor de “Válgame Dios” no le gustó que la integrante del panel de “Mujeres al mando” indicara que fue “víctima de agresión” por parte de este.

“¡He regreso de viaje con ganas de convertirme en narrador de cuentos! A ver, ¿quién soy? ‘Gracias por venir a ver mi conferencia’ (...) No mi amor, nadie viene por eso, nadie te soporta, a nadie le interesa lo que haces. Espero que todas las mujeres se unan porque yo he sido víctima de agresión. ¿Tú víctima de agresión? Tú que has sido la mayor hacedora de realitys pedorros, en donde pones a todas las mujeres ahí, llevando a la que se metió con la ex.....”, dijo Rodrigo en su cuenta de Instagram.

“¿Una persona que tiene un padre que escupe reporteras va a hablar de agresión? Dónde está la solidaridad de género con la gente que la has tenido cuando has decidido transgredir parámetros”, continuó el exconductor de Latina.

Finalmente, Rodrigo González se refirió puntualmente a la incursión de Cathy Sáenz en la nueva versión de “Patacláun”, anunciada hace poco.

“Agresión es que nos pongan a un personaje sin gracia, sin talento, de protagonista de una serie mítica del humor peruano, encima metas al chibolo que se está beneficiando de actuar ahí.... Eso es ser ‘mamarracha’. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”, finalizó el video.