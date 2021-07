El conductor Rodrigo González recordó a Jerson Reyes durante la entrevista que le hizo a Yahaira Plasencia en el programa “Amor y fuego”.

En medio de la conversación, Rodrigo González preguntó a la salsera por sus parejas: “¿Cuántos novios has tenido? El Jerson (Reyes)...”.

“Jerson jamás fue mi novio”, fue la reacción inmediata de Yahaira Plasencia. “Jamás... ¿cómo eres tú?”, juró la salsera.

“¿No fue tu novio? Yo pensé que había sido tu primer novio”, le respondió Rodrigo González. Yahaira Plasencia dijo que “jamás, nunca” fue pareja del exfutbolista de segunda división.

Rodrigo González no se quedó callado y aseguró que Jerson Reyes es más atractivo que Jefferson Farfán: “¿Por qué dices jamás si tampoco es feo, ah? Está mejor que el Jeffry, solo que es misio. Claro, te quejarás”.

Yahaira Plasencia no pudo evitar reírse de la afirmación de Rodrigo González, aunque luego confirmó que solo había sido pareja de Hernán Hinostroza y Jefferson Farfán, mientras que fue ‘saliente’ de Coto Hernández.

‘Peluchín’, por su parte, no dejó de recordar a Jerson Reyes: “Había pasión, Yahaira, había pasión. Más bien eso era lo que había, amor de repente no, pero pasión había (...) esa ametralladora no la olvido, dice”.

