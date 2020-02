La tarde de ayer, el periodista Rodrigo González sorprendió a todos al revelar que la productora de Latina y su ahora, archienemiga, Susana Umbert, lo había denunciado por “violencia contra la mujer”.

Fue la propia Susana Umbert quien acudió hasta la comisaría de Monterrico para denunciar formalmente a Rodrigo González.

“Gerente de entretenimiento de Latina Susana Umbert me ha denunciado por “violencia contra la mujer” llamarla mataprogramas y enseñar sus cifras diarias tiene estas consecuencias”, señaló Rodrigo González quien mostró la citación con fecha 21 de febrero.

Sin embargo, el popular Peluchín se animó a mostrar un video donde la propia Susana Umbert defiende a Rodrigo González por la polémica y comentarios que lanzaba en su programa Amor, amor, amor.

“Esto es lo que pensaba Susana Umbert, gerente de entretenimiento de Latina, antes de iniciar esta campaña para silenciar mis incómodas opiniones. Queda demostrado, si cumples sus órdenes eres el máximo talento pero si las rechazas: usan las herramientas de un canal de televisión para hacerte cargamontón legal”, escribió Peluchín.

Por aquel tiempo, Susana Umbert hablaba así de Rodrigo González:

“No estoy de acuerdo con lo que dicen, Rodrigo es tremendo talento, es una persona que opina acerca de farándula, pero no ofende a nadie, yo lo adoro a Rodrigo, se que en el programa no habla mal, no despotrica de una mujer, habla acerca de la gente de la farándula, pero no maltrata nunca, nosotras estamos felices con Rodrigo, lo adoramos”.