El periodista Rodrigo González fue esta noche el invitado del programa Magaly TV La firme.

El popular Peluchín no pasó por alto el vínculo que tuvo con el futbolista Jefferson Farfán y como este lo terminó bloqueando de sus redes sociales.

Rodrigo González reveló que fue por trabajo que animó a ir hasta el sur de Lima para celebrar el cumpleaños del 'Zorro Zupe' y ahí conocer a Jefferson Farfán que por ese entonces estaba de novio con Ivana Yturbe.

“(Con Jefferson Farfán) no nos enemistamos porque nunca fuimos amigos. Lo que nunca había contado, tú sabes lo difícil que es hacer programa en verano, hay que ingeniárselas. Me dicen: “vamos al sur y lo conoces ahí para hacer la nota el lunes”.Entonces voy, me lo presentan, me cayó bien, buena gente”, contó.

“Ya cuando nos presentamos, él pensaba y hablábamos y chateábamos y de vez en cuando me mandaba informacion. Entonces yo me dejo pues pero cuando empecé a decir las cosas me bloqueó”, agregó.