Hace un par de años, Rodrigo González y Jefferson Farfán se mostraban juntos en algunas salidas y hasta la “foquita” revelaba algunos datos de su vida personal al conductor. Sin embargo, la amistad no duró mucho luego que “Peluchín” criticó públicamente al futbolista.

Este lunes 8 de marzo en el programa “Amor y fuego”, Rodrigo González se refirió a Jefferson Farfán y aseguró que es “divertido” y “buena gente”.

“El tema con él es ese, pues Gigi, le encanta la farándula lorcha pero él cree que todos somos el Zorro Zupe y no, mi amor, naciste equivocado”, señaló Rodrigo González.

En ese sentido, “Peluchín” contó detalles de lo ocurrido con Farfán: “Él piensa que porque te manda un neceser de Louis Vuitton y porque te pone un champange un fin de semana tú el lunes vas a hablar maravillas si lo que estás viendo no corresponde o tú no lo piensas”.

De acuerdo a Rodrigo González, Jefferson Farfán tuvo una reacción exagerada con él por cuestionarlo: “A la segunda que dije algo que a él no le gustaba, me eliminó del Instagram, me bloqueó de todas las redes y se portó peor que novio despechado. Yo dije (que) no sabía que teníamos una relación tan estrecha”.

De otro lado, Rodrigo González aseguró que Jefferson Farfán está pendiente de las publicaciones que realiza en sus historias de Instagram.

“Inmediatamente se dan los envíos y él ya está atento, yo lo sé, tiene varias cuentas y varios secuaces que van mirando y le van mandando todo lo que quiere. Obvio, tiene varios grupos que él domina”, contó.

Incluso, el conductor afirmó que Jefferson Farfán es una persona “dominante”: “De repente a la Yahaira no le gustaba mucho eso, imagínate que te tengan así y te quieras ir a ver al Jerson”.

Tula Rodríguez preocupada por su mamá: “Está adolorida y delicadita, no hay oxígeno”

