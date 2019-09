Los seguidores de Rodrigo González “Peluchín” saben que Gisela Valcárcel nunca fue santa de su devoción, al punto que una vez la llamó “satánica” cuando conducía el programa “Válgame Dios”.

“Lamentable este nuevo caso, parece que la señora tiene más de satánica que de cristiana”, fue el contundente mensaje del exconductor de Latina al opinar sobre los supuestos maltratos que habían recibido las cantantes Marisol y Susan Ochoa en el programa “El artista del año”.

Alejado de las pantallas de televisión - pero no de su público - “Peluchín” volvió a referirse a la popular ‘Señito’ en una de sus historias de Instagram y explicó lo que sería el origen de esta rivalidad.

“No soy parte de la teleaudiencia que gusta de Gisela, no le creo a Gisela, eso no significa que voy a ser mezquino y no reconocer que ella tiene más de 30 años en la industria de la televisión y conoce el negocio”, dijo en su video. Añadió además que era fan de Valcárcel cuando ella conducía “Aló Gisela”, puesto que le parecía “genuina y autentica” y le divertía.

“Era un placer mirarla. La de hoy no me gusta y no tiene por qué gustarme, ni yo a ella tampoco”; agregó.

Luego de este preámbulo, el amigo de “Gigi” se mandó con todo y reveló por qué se decepcionó de la estrella de América.

“Yo nunca tuve ningún problema con ella hasta que sacó su Dr. TV a la misma hora que en mi programa y empezó, en esa época, a criticar a los programas de espectáculos, (decía) que debían desaparecer esos programas. Claro, como ella estaba lanzando su programa, me estaba dando con palo un año seguido y, a partir de allí, las cosas cambiaron. Si tú estás en la industria y ves que la mujer por defender su producto te ataca... la cosa allí cambió”; recalcó.

¿Responderá Gisela?