Rodrigo González, una vez más, dejó a todos boquiabiertos al revelar que su excasa televisiva se encuentra en venta, según lo que escribió en su cuenta de Facebook, donde dejó un extenso texto en el que comparte el bajo ráting que tienen los dos únicos programas de espectáculos de Latina.

En el primer párrafo, el conductor no dudó en arremeter contra Susana Umbert. “Una pena que dejen libremente hundir así un canal que era referente de entretenimiento y era visto con miedo y respeto por el líder. Nefasta gestión de la nunca mejor bautizada por Olenka Zimmerman como ‘La mata programas’ de Susana Umbert”, expresó.

En las siguientes líneas, el polémico conductor aseveró que el canal 2 está en venta, y sería por tal motivo que el contenido ya no es el mismo. “Ahora que el canal está en venta ya no les interesa lo que ofrecen. Todo para sus bolsillos nada para el público, así ponen los números en verde . Inviertan un poco, no reciclen fórmulas desgastadas y detenidas en el tiempo, no revivan personajes que jamás funcionaron ni fueron queridos por el público, no tienen figuras con arrastre popular (...) Quizás los nuevos dueños ordenen como corresponde la casa”, escribió.

Inclusive, Rodrigo González reposteó una publicación en el que se puede leer que, los nuevos empresarios que tomarán posesión de Latina ingresarán en enero del 2020.