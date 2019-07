Rodrigo González revela que Lourdes Sacín le exige 5 millones de soles: "se está victimizando"

Los conductores del programa “Válgame Dios”, Rodrigo González y Gigi Mitre, asistieron a la audiencia por apelación de la demanda impuesta por Lourdes Sacín, quien los acusa de haberla difamado cuando estaban al frente del programa “Amor, amor, amor”.

De acuerdo a los artistas, que estuvieron ayer en el Poder Judicial al promediar las 8:45 a.m., solo hay una victimización por parte de la reportera.

“Ella está pidiendo cinco millones de soles como reparación civil, que trabaje ella. Se está victimizando a través mío, me está culpando de un daño psicológico que hay que saber de dónde viene, ya está. Los seres humanos buscamos culpables para nuestras desgracias. En este caso, yo no soy”, señaló González a diario OJO, quien además precisó que no debe rectificarse por ningún comentario en contra de Sacín.

“Solo hice mi derecho a opinión”, sentenció.

Posición

Por su parte, Gigi Mitre precisó que la demanda de Sacín, quien asegura que calificativos como “la incondicional” de su expareja Andy V le hicieron daño, no tiene fundamento.

“Ella dice que el antecedente que hay para culparnos es la demanda de Melissa Loza. El mismo juzgado declaró nulo ese pedido. Melissa ha retirado hasta la demanda. ¿Si tengo temor por ir a prisión? No, porque cuando uno está con la conciencia tranquila, no tiene por qué tener temor”, explicó.

Demanda

La presunta agraviada, Lourdes Sacín, indicó que se vio afectada y con problemas de depresión por los calificativos en su contra. “Tener que verlos otra vez, por los insultos que recibí, fue horrible. Ellos dicen que insultarte no es ningún delito, pero ahora tengo terapia psicológica. La reparación civil es por el daño que me han hecho”, sostuvo.