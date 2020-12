El conductor Rodrigo González reveló que tenía planeado salir del país para recibir el año 2021, pero decidió cancelar sus vacaciones a último minuto.

“Yo había cancelado mi pasaje que era para hoy”, anunció “Peluchín” en el programa “Amor y fuego”. “Hoy me iba, salía de acá del show y me iba, y lo cancelé”, agregó.

Según Rodrigo González, decidió no viajar por temor a quedarse varado en otro país. “Sí, me dio nervios. Dije ‘no vaya a ser que no pueda regresar’”, explicó a Gigi Mitre.

La conductora contó que advirtió a su compañero de los procedimientos que tenía que seguir para regresar a Perú: “Yo le dije, Rodrigo, por si acaso, ahora para regresar tienes que hacerte la prueba”.

“Y por ahí que corro el riesgo de, que sé yo, Gigi, que nos cierren el aeropuerto. ¿Y de ahí? ¿El martes cómo hacemos? Tenemos que estar acá para la edición 2021, primera en directo”, dijo Rodrigo González.

De acuerdo al presentador, tenía pensado salir del país, pero luego quiso viajar al Cusco, aunque ahora se quedará en Lima.

“Primero me quería ir un poco más allá, después dije Cusco. Pero ya al final no sé, ya estoy con la fecha encima. De aburrirme no me voy a aburrir. No me voy a aburrir igual, algo haré, varias cosas haré”, indicó.

Por su parte, Gigi Mitre reveló que recibirá el año 2021 en Cusco.

