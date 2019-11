El exconductor de Válgame Dios, Rodrigo González, más conocido como ‘Peluchín’, volvió al ruedo y lo hizo con tremendo chisme de lo que realmente pasó en la Teletón, evento benéfico que se realizó este fin de semana.

Rodrigo González contó, en clara alusión a Gisela Valcárcel, que la producción de la Teletón impidió que Tula Rodríguez presente y abra la edición de la mañana pues eso incomodaba a las “anclas”, es decir, los presentadores de TV que se quedan en la conducción y piden las colaboraciones durante varias horas.

Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez nunca más se volvieron a ver luego de que la exvedette empezó una relación con su exesposo Javier Carmona. (Composición)

“¿Qué pasó en la Teletón? se decía que cada año por sorteo se decide quienes son los canales que abren y cierran, y este año le tocó el turno a América. Cuando se enteran, para la apertura, que Tula está yendo para ser presentadora, llega un mensaje que dice que no puede ser así. Tula no va y ya habían ensayado, como nos van a decir a última hora, preguntaron en ProTV y les respondieron: “no queremos incomodar a las anclas”. No querían incomodar ¿a qué ancla? (A Tula) la bajaron de la embarcación, nadie de ProTV fue, ni un guerrero, nadie por América”, reveló Peluchín.

