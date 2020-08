¡Disparó con todo! Santi Lesmes se animó a responderle a Rodrigo González, quien lo tildó de ‘loca no asumida’ por opinar sobre el retorno a la televisión de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

“De eso vive ese mustio, de treparse de alguien que tenga el brillo con el que él no nació ¿Qué relevancia tiene lo que salga de la boca de alguien que en su vida triunfó en nada? generando rechazo en todo lo que hace. Debe ser frustrante para esa loca no asumida que nadie lo quiera”, citó ‘Peluchín’ en Twitter.

Frente a esas declaraciones, el exjurado de “El Gran Show” no dudó en arremeter contra el exconductor de Latina, haciendo caso omiso sus comentarios. “No me importa (la publicación). A falta de argumentos, sobran los insultos. No es original. A Ricardo Rondón también le dijo lo mismo, loca no asumida, etc, es una salida barata. Para ofenderme hay que tener estudios y este tiene menos que yo”, manifestó.

Por otra parte, Santi Lesmes asegura que todas las publicaciones del popular ‘Peluchín’ tienen como objetivo ‘sembrar el odio’ hacia algunos personajes de la farándula. “Todas sus publicaciones buscan eso, que la gente odie a alguien”, expresó a Trome.

