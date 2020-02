Rodrigo González se burló otra vez de Karen Schwarz luego que la conductora lo amenazó en sus historias de Instagram con fuertes palabras.

Tras dar su respuesta, Rodrigo González publicó unos contundentes datos para destruir a la conductora. Se trata del rating del programa “Mujeres al mando”.

Aunque esta vez “Peluchín” no reveló la fecha de este rating, se trataría del último miércoles.

En el cuadro se observa que el programa comenzó con 2.9 puntos de rating y fue bajando hasta 2.7. Recién a las 11 llegó a su punto más alto, que fue 3.6 puntos de rating.

El exconductor de “Amor, amor, amor” compartió emojis de su cara haciendo la señal de “silencio”.

Como se conoce, Rodrigo González evidenció que Karen Schwarz veía “Esto es guerra” al publicar en su Instagram un video donde aparecía la hija de la conductora. Sin embargo, “Peluchín” se encargó de taparle el rostro a la niña y ni siquiera la mencionó.

No obstante, esto desató la ira de Karen Schwarz, quien amenazó a Rodrigo González. “Con mi hija no te metas y te lo digo de verdad, es una menor de edad, es mi hija. Métete conmigo, a mí no me importa. Si a ti te hace feliz, sigue haciéndolo, pero no vuelvas a agarrar un video de mi hija", dijo en un extraño video publicado en sus historias.

