Rodrigo González lanzó una crítica a Samahara Lobatón por el sorprendente desorden que mostró en su cocina en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, la hija de Melissa Klug no se quedó callada. A través de sus historias, llamó “brutitos” a todas las personas que la criticaron por tener un par de zapatillas encima de la cocina.

Según Samahara Lobatón, su novio estaba lavando las zapatillas en la cocina pero no estaba desordenada: “Ya me tienen harta diciendo que mi cocina para desordenada. No para desordenada, solamente que ayer estaba lavando las zapatillas. ¿No entienden, no? No entienden, ellos son brutitos, no entienden”, se le escucha decir mientras enfocaba a su perro.

“Peluchín” le responde

Rodrigo González tampoco se quedó callado e ironizó al llamar “Einstein” a Samahara Lobatón: “Samara Einstein nos llama “brutitos””, escribió en sus historias.

Pero eso no fue todo, ya que “Peluchín” señaló que el detallo de las zapatillas era lo menos terrible del video que publicó con su enamorado. “Vamos a ser buenos: Nos alegra mucho que ustedes, pareja hipster incomprendida hayan puesto orden a tu cocina en donde las zapatillas sobre la hornilla, era el menor de los males”, se burló el conductor.

Rodrigo González vs Samahara