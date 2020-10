Rodrigo González se cansó de las constantes denuncias en su contra por distintas figuras de la farándula limeña. Y es que el conductor de “Amor y Fuego” aseguró que no va a tener piedad y que responderá cada una de las fuertes acusaciones que han hecho hacia su persona.

Y es que el popular ‘Peluchín’ decidió defenderse luego de que terminara un informe sobre Tilsa Lozano, quien recordemos que también lo denunció por violencia psicológica.

“Yo también estoy cansado de defenderme y voy a contra atacar. Porque una persona cuando tiene 12 años frente a ustedes, en un programa que va dirigido a la familia... Si tienes un público que te apoya, es siempre disparar a ese lado porque no nos gusta lo que nos dicen, es un recurso que debo dejar de tomarlo a la ligera, hay que tomarle el peso a esa acusación de las personas que se victimizan...”, comenzó diciendo.

Asimismo, la figura de Willax TV señaló que viene analizando junto a su productor, no seguir dándole pantalla a aquellas personas que lo han denunciado: Cathy Sáenz, Susana Umbert, Karen Schwarz y Tilsa Lozano.

“La verdad que a gente que me ha señalado de todo, a mi me provocaría no darles tribuna, ni ponerlas en este show (...) Que cuatro desubicadas me disparen todo el tiempo por lo mismo, por todas las plataformas... Ya he aguantado bastante, pero el final lo voy a poner yo”, finalizó diciendo tajantemente.

Rodrigo González se defiende de denuncias - Ojo

