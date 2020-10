Rodrigo González estuvo enlazado en exclusiva con el programa argentino "Los Escandalones”, quienes han denunciado públicamente al megazine peruano trasmitido por América Televisión, “En Boca de Todos”, por presunto plagio.

Y es que el popular ‘Peluchín’ fue consultado por los presentadores argentinos sobre las diferencias que tendría con Santi Lesmes, con quien aseguró que no se lleva para nada.

“Él no es peruano, es un español que está aquí porque solo esa productora lo contrata esporádicamente pensando que es lo mejor (...) No es que no lo quiera yo, en este país no lo quiere nadie. Entren a su Instagram, haces un sorteo de un iphone y va a tener más seguidores que él”, manifestó entre risas la figura de Willax TV.

