Rodrigo González “Peluchín” causó un alboroto en España con sus recientes declaraciones en el programa ‘Sálvame’ de Telecinco, al cual asistió como invitado. En el set de televisión fue consultado sobre la polémica relación entre la cantante española Isabel Pantoja y su hija de origen peruano Chabelita, quien hoy incursiona en la música urbana con el apelativo de “Isa Pi”.

“La gente esperaba que fuera más simpática, más humilde , más cercana. Yo no lo critico, ella se identifica con España que es el país donde creció”, dijo a sus entrevistados.

Aprovechando el momento, le consultaron sobre Aneth Acosta, quien fue presentada en el programa como"la amiga traidora del clan" Pantoja.

“¿La aparición de aneth no se entiende no?”, le consultaron al amigo de Gigi Mitre. “La existencia de Aneth no se entiende (risas)”, dijo con sorna y agregó:

“Nadie puede cambiar tanto y ser una persona así como ella. Como te digo, ella estuvo de invitada en mi programa, saca su celular, y el tema no tenía nada que ver con Isabel Pantoja, lo hacía pata hacerse la importante, entonces empieza a hacer gestos [la imita]. Le pregunto ‘qué te pasa’ y me dice ‘me tienen harta, la Pantoja, que todo el día se pelea con la hija y mira lo que me dice’”.

El exconductor de Válgame Dios también opinó que Aneth Acosta “es una chica en la que no se puede confiar” porque la vez que estuvo en su programa le hizo escuchar unos audios de Isabel Pantoja (madre) llorando “con todos los hipos”.

“Se la considera persona non grata en Perú y no se la conoce por nada. Es una chica en la que no se puede confiar”, dijo ‘Peluchín’.

En diciembre del 2018, el entonces conductor de Válgame Dios, Rodrigo González, no dudó en enrostrar a la peruana Aneth Acosta luego de que se revelara un chat donde hacía comentarios racistas contra sus compatriotas.