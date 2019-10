Rodrigo González respondió a Mónica Hoyos luego que la actriz lo criticara duramente presentarse en un programa de espectáculos español.

Y es que Rodrigo González fue invitado el programa “Sálvame”, donde habló de algunos peruanos que han ganado popularidad en ese país.

Una de ellas fue Mónica Hoyos, quien tras conocer que había sido criticada por “Peluchín”, arremetió contra el conductor a través de Twitter.

“Jajaja ahí estás colgándote de mí... Mejor anda arreglar todos los juicios que tienes en Perú y deja de hablar mal de la gente de tu canal, claro que ya no tienes programa y buscas como sea, tus cinco minutos de fama, gran miserable el tal “Peluchín””, escribió.

Rodrigo González, fiel a su estilo, le recordó a Mónica Hoyos que uno de sus programas en Perú fue cancelado por bajo rating. Asimismo, el conductor aseguró que la peruana solo se hizo conocida en España por hablar mal de su expareja, el conocido presentador Carlos Lozano.

“En Perú no triunfaste en nada, ¿he mentido? No tengo programa ya que renuncié, lo hice con más de una década de éxito ininterrumpido. A ti te sacaron del aire por baja audiencia ¿recuerdas? Y aquí además de hablar mal de tu ex y de otra peruana por despecho ¿por qué se te conoce?”, le preguntó “Peluchín”.

Por su parte, Mónica Hoyos aseguró que nunca habló mal de su expareja en su país de origen, Perú, porque acá nadie lo conoce.

“Jajajjajajajajajajjajajajaaj hablar mal de mi ex en Perú? Si la gente en Perú no sabe ni quien es mi ex... Date una pasadita por Google y así ves lo que hice en Perú, sin tener que hablar mal de nadie, no como tú que no te queda de otra, un besito guapo”, respondió Mónica Hoyos.

Foto: Twitter Rodrigo González